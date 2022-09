Patrick Dempsey, cambio look a sorpresa: cosa nasconde? (Di sabato 17 settembre 2022) Non è passato inosservato il cambio look di Patrick Dempsey. L’attore, noto dai tempi di Grey’s Anatomy, ha ceduto al fascino del biondo platino, talmente chiaro da risultare quasi bianco. Ma qual è il motivo di questo forte cambiamento? Non lo credevamo possibile, eppure Patrick Dempsey ha davvero stravolto il suo look. Dimenticate McDreamy con i suoi folti capelli scuri in Grey’s Anatomy. L’attore ha giocato d’azzardo e, ospite del D23 Expo organizzato da Disney, ha sfoggiato un nuovo taglio e colore di capelli pronto a dettare tendenza. Come se ce ne fosse bisogno, del resto. In molti hanno sospettato che Patrick Dempsey abbia tratto ispirazione proprio dal piccolo schermo. I suoi capelli biondo platino, tendenti quasi al bianco per ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 settembre 2022) Non è passato inosservato ildi. L’attore, noto dai tempi di Grey’s Anatomy, ha ceduto al fascino del biondo platino, talmente chiaro da risultare quasi bianco. Ma qual è il motivo di questo forte cambiamento? Non lo credevamo possibile, eppureha davvero stravolto il suo. Dimenticate McDreamy con i suoi folti capelli scuri in Grey’s Anatomy. L’attore ha giocato d’azzardo e, ospite del D23 Expo organizzato da Disney, ha sfoggiato un nuovo taglio e colore di capelli pronto a dettare tendenza. Come se ce ne fosse bisogno, del resto. In molti hanno sospettato cheabbia tratto ispirazione proprio dal piccolo schermo. I suoi capelli biondo platino, tendenti quasi al bianco per ...

dempseyspain : RT @SergioFabi: Patrick Dempsey ex star di “Grey’s anatomy”, tra i protagonisti del film biografico su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann… - mrmsmntta : RT @ansia_totale: Non sto piangendo, mi è entrata solo una puntata di Grey’s Anatomy in un occhio. Ellen Pompeo e Ellen Pompeo e… - chiroru_works : Tag Heuer, all’inaugurazione della boutique di Roma anche Patrick Dempsey e la Porsche 963 - SergioFabi : Patrick Dempsey ex star di “Grey’s anatomy”, tra i protagonisti del film biografico su Enzo Ferrari diretto da Mich… - sarettaaacm : ahahha patrick dempsey a roma hahaha -