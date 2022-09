Papin non ha dubbi: “Il Milan può battere il Napoli, non serve Leao” (Di sabato 17 settembre 2022) Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan a Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida Milan-Napoli, in cui mancheranno Leao e Osimhen. L’ex giocatore è convinto che la presenza di Leao non sia necessaria a Pioli per portare a casa i tre punti contro la formazione di Luciano Spalletti. Gazzetta dello Sport: Milan-Napoli, intervista a Papin “Il Napoli mi ha colpito, è una squadra molto interessante con un ottimo allenatore e belle individualità – dice l’ex rossonero, Pallone d’oro ‘91 -, ma non sottovalutate quello scudetto sul petto, può avere effetti straordinari“. Milan e Napoli comandano in A e nei gironi di Champions. La bilancia da che parte pende? “Leggermente dalla parte del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Jean Pierre, ex attaccante dela Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida, in cui mancherannoe Osimhen. L’ex giocatore è convinto che la presenza dinon sia necessaria a Pioli per portare a casa i tre punti contro la formazione di Luciano Spalletti. Gazzetta dello Sport:, intervista a“Ilmi ha colpito, è una squadra molto interessante con un ottimo allenatore e belle individualità – dice l’ex rossonero, Pallone d’oro ‘91 -, ma non sottovalutate quello scudetto sul petto, può avere effetti straordinari“.comandano in A e nei gironi di Champions. La bilancia da che parte pende? “Leggermente dalla parte del ...

