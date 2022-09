Papin | “Il Napoli mi ha colpito Ma è leggermente favorito il Milan”

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@JP_Papin: “Il @sscnapoli mi ha colpito. Ma è leggermente favorito il @acmilan” - #MilanNapoli #ACMilan #Milan #SempreMi… - PianetaMilan : .@JP_Papin: “Il @sscnapoli mi ha colpito. Ma è leggermente favorito il @acmilan” - #MilanNapoli #ACMilan #Milan… - CalcioNapoli24 : - milansette : Papin sulle insidie del Napoli: 'Anche senza Osimhen davanti fanno paura' #acmilan #rossoneri -

Jean - Pierre, ex Milan, intervistato da la Gazzetta dello Sport ha parlato del big match di domani sera tra Milan eJean - Pierre, ex Milan, intervistato da la Gazzetta dello Sport ha parlato del big match di domani sera tra Milan e. Le sue dichiarazioni: MILAN- "Leggermente dalla parte ...Avrà anche smesso da un po', ma la mira rimane quella di sempre: questo Milan -, Jean - Pierrelo gioca all'attacco. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Milan-Napoli. una grande sfida tra due contendenti al titolo che fanno del bel gioco e della tenacia le loro armi migliori.Rossoneri favoriti per il big match di domenica: è il pensiero dell'ex giocatore francese del Milan Jean Pierre Papin.