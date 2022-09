Pagelle Torino Sassuolo | Alvarez la risolve | Buongiorno da rivedere – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP:(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Dijdij 6 (78? Zima SV), Schuurs 6,5,5; Singo 5,5, Linetty 5,5, Lukic 6, Lazaro 6 (58? Ola Aina 5,5); Radonjic 5,5 (58? Pellegri 5), Vlasic 5,5; Seck 5,5 (58? Sanabria 5,5). In panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Ilkhan, Adopo, Garbett. Allenatore: Ivan Juric(4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ayhan 6,5, ...