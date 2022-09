«Orbán spera che il prossimo governo italiano lo aiuti a togliere le sanzioni alla Russia» (Di sabato 17 settembre 2022) Il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán spera che il prossimo governo italiano lo aiuti per togliere le sanzioni alla Russia. Lo racconta oggi un retroscena de La Stampa a firma di Marco Bresolin. Nel quale si racconta del meeting di Fidesz, il partito di cui è leader, dello scorso 10 settembre. Una prospettiva che cozza con quanto detto ieri da Giorgia Meloni a proposito del documento del Parlamento Europeo che accusa Budapest di costituire una «minaccia» ai valori fondanti dell’Unione. La leader di Fdi ha detto infatti che il suo gruppo non ha votato il documento perché allontanare l’Ungheria dall’Europa potrebbe aiutare la Russia. Ma a giudicare da quello che si racconta nel retroscena, ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Il primo ministro dell’Ungheria Viktorche illoperle. Lo racconta oggi un retroscena de La Stampa a firma di Marco Bresolin. Nel quale si racconta del meeting di Fidesz, il partito di cui è leader, dello scorso 10 settembre. Una prospettiva che cozza con quanto detto ieri da Giorgia Meloni a proposito del documento del Parlamento Europeo che accusa Budapest di costituire una «minaccia» ai valori fondanti dell’Unione. La leader di Fdi ha detto infatti che il suo gruppo non ha votato il documento perché allontanare l’Ungheria dall’Europa potrebbe aiutare la. Ma a giudicare da quello che si racconta nel retroscena, ...

