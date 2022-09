One Piece Film: RED dal 1° dicembre al cinema (Di sabato 17 settembre 2022) Finalmente abbiamo il poster e il trailer del nuovo attesissimo One Piece Film:RED, già record d’incassi in Giappone e in Francia One Piece Film: RED di Goro Taniguchi arriverà nelle sale cinematografiche il 1° dicembre. Tuttavia sarà disponibile in anteprima già il 7 e l’8 Novembre in lingua originale. Il Film, basato sul manga di Eiichiro Oda è prodotto da TOEI Animation e distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Paion Pictures. Il ritorno sul grande schermo di Luffy e tutta la ciurma di Cappello di Paglia, cade proprio nel 25°anniversario del manga che, ad oggi, detiene il record di oltre mezzo miliardo di copie vendute al mondo. Mentre la serie tv animata contra oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi. La pellicola dei record Il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 settembre 2022) Finalmente abbiamo il poster e il trailer del nuovo attesissimo One:RED, già record d’incassi in Giappone e in Francia One: RED di Goro Taniguchi arriverà nelle saletografiche il 1°. Tuttavia sarà disponibile in anteprima già il 7 e l’8 Novembre in lingua originale. Il, basato sul manga di Eiichiro Oda è prodotto da TOEI Animation e distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Paion Pictures. Il ritorno sul grande schermo di Luffy e tutta la ciurma di Cappello di Paglia, cade proprio nel 25°anniversario del manga che, ad oggi, detiene il record di oltre mezzo miliardo di copie vendute al mondo. Mentre la serie tv animata contra oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi. La pellicola dei record Il ...

