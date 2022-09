Occhiaie | i trucchi per rimuoverle velocemente

(Di sabato 17 settembre 2022) Come possiamo combattere le, che possono colpire sia gli uomini che le donne? Andiamo a scoprire insieme questi rimedi. Spesso può capitare di svegliarci e di ritrovarci dellesotto gli occhi, che possono essere violacee, bluastre, grigie oppure quasi nere. Non sono altro degli inestetismi che possono colpire tutti quanti, sia uomini che donne. E danno anche un aspetto stanco ed affaticato.: come prevenirle e curarle (Fonti Web)Ma esistono diversi modi per cercare di levare le. Per prima cosa, però andiamo a scoprire come si formano sotto gli occhi. Ci sono varie cause che possono provocarle, come ad esempio quando si dorme poco oppure anche il fumo, la disidratazione, lo stress o anche solo per predisposizione genetica.: come prevenirle e ...

InvestireOggi.it

... quale scegliere e come usarlo Il fondotinta ha tante funzioni: cancellare, discromie e ... Sì al gloss, no alla cipria: iper il selfie perfetto Pennello vs. spugnetta: le differenze ...Hai faticato tanto e vuoi mantenerla o risaltarla al meglio Ecco iper idratare la pelle ... le patate sono un noto alleato contro le, ma non solo. Questa loro capacità, infatti, ... La bellezza non ha prezzo Non è sempre vero: ecco come risparmiare su cosmetici, trucchi e consigli Consigli su come risparmiare su cosmetici e trucchi nonostante tutti gli aumenti dell'ultimo periodo. Ecco come fare.Quali sono le migliori offerte sui trucchi online Ecco 10 prodotti super scontati e low cost che possono dare una marcia in più al nostro make up.