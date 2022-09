Nuovo decreto Aiuti, come funziona il bonus 150 euro per lavoratori, autonomi e pensionati (Di sabato 17 settembre 2022) Un bonus una tantum da 150 euro per chi ha un reddito inferiore ai 20 mila euro lordi. Ovvero 22 milioni di persone tra dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Con autodichiarazione. È la misura decisa dal governo Draghi nel Nuovo decreto Aiuti al posto dell’incremento della platea per il bonus sociale attraverso l’ampliamento della soglia Isee. E ricalca quello da 200 euro varato con il decreto Aiuti bis, ma con una platea ridotta. Arriverà direttamente nella busta paga di novembre. E ne beneficeranno anche i lavoratori precari, quelli dello spettacolo e i percettori del reddito di cittadinanza. Con la chance di replicarlo anche a dicembre, ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Ununa tantum da 150per chi ha un reddito inferiore ai 20 milalordi. Ovvero 22 milioni di persone tra dipendenti,. Con autodichiarazione. È la misura decisa dal governo Draghi nelal posto dell’incremento della platea per ilsociale attraverso l’ampliamento della soglia Isee. E ricalca quello da 200varato con ilbis, ma con una platea ridotta. Arriverà direttamente nella busta paga di novembre. E ne beneficeranno anche iprecari, quelli dello spettacolo e i percettori del reddito di cittadinanza. Con la chance di replicarlo anche a dicembre, ...

