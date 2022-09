Nuoto Pinnato | apoteosi ai Mondiali | l’Italia colleziona 22 medaglie

DeCeglie_Davide : RT @MARCOPANZARINI: UISP - Bologna - Campionati Mondiali nuoto pinnato acque libere - MARCOPANZARINI : UISP - Bologna - Campionati Mondiali nuoto pinnato acque libere - FraRuscelli : Con le riprese di ieri a Cusercoli insieme a Massimo Rossi consigliere federale Fipsas Federazione Italiana Pesca… - Italpress : Cerimonia Inaugurale del 2° Campionato Mondiale CMAS di Nuoto Pinnato in Acque Libere - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Il nuoto pinnato e il Big Game fanno il giro del mondo con Rai Italia. Con la Fipsas due campionati del… -

TREVISO - Doppio oro mondiale per Zanette. Durante i Campionati Mondiali Master diin acque libere svolti nelle giornate di mercoledì e giovedì al Lago di Viverone a Biella ed organizzati dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e, il ...Si svolgono nel lago di Viverone, dal 12 al 16 settembre i Campionati del Mondo diin acque libere . Martedì 13 settembre alle 18 si svolge la cerimonia di apertura nell'area del bar Marinella con la sfilata degli atleti che si contenderanno i titoli. Da mercoledì a ...Si sono svolti dal 13 al 16 Settembre, nelle acque del Lago di Viverone, i Campionati Mondiali di Fondo di Nuoto Pinnato in Acque Libere. L’Italia si è ...TREVISO - Doppio oro mondiale per Zanette. Durante i Campionati Mondiali Master di Nuoto Pinnato in acque libere svolti nelle giornate di mercoledì e giovedì al Lago di Viverone a Biella.