Nope | immaginiamo un universo narrativo sui cattivi miracoli di Jordan Peele

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 settembre 2022) E se, l'ultima fatica del regista di Scappa - Get Out e di Noi, fosse solo l'inizio di un progetto antologico e persino multimediatico sugli orrori dell'intrattenimento e dell'informazione contemporanea? Pur essendo tra i titoli americani meglio recensiti e accolti della stagione cinematografica estiva appena trascorsa,diha riscosso meno successo commerciale dei precedenti film dell'autore statunitense. Il paragone è immediato: 166 milioni di dollari nel mondo contro i 255 di Get Out - Scappa e Noi, e questo al netto di un costo estremamente più elevato dell'opera prima e seconda di, per l'esattezza di 68 milioni di dollari. Vari i motivi: perché girato in IMAX, perché cinematograficamente più complesso, perché film della maturità autoriale di...