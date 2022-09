Non solo Marche, ecco la mappa dell'Italia a rischio (Di sabato 17 settembre 2022) Sono almeno 14 le zone d'Italia piu' colpite da eventi meteo estremi, cioe' alluvioni, trombe d'aria e ondate di calore. Sono al Nord, al Centro e al Sud, con una prevalenza nella costa tirrenica. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Sono almeno 14 le zone d'piu' colpite da eventi meteo estremi, cioe' alluvioni, trombe d'aria e ondate di calore. Sono al Nord, al Centro e al Sud, con una prevalenza nella costa tirrenica. Le ...

