“Non è venuto, mi ha bidonato”. Marcell Jacobs, tutto pronto per il matrimonio ma c’è un’assenza che fa male (Di sabato 17 settembre 2022) Fiori d’arancio per Marcell Jacobs e Nicole Daza. Il lieto giorno è arrivato e la coppia segna con le nozze un nuovo capitolo di vita da scrivere insieme. Immagini su immagini di felicità e attesa per proferire il fatidico ‘si’ davanti a tutti e scambiarsi la promessa di amore eterno. Ma per Marcell il matrimonio apre anche una ferita che fa molto male. Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza, un giorno indimenticabile che si tinge dei colori della gioia e della bellezza. La coppia finalmente arriva al grande traguardo: il fatidico ‘si’ da proferire davanti a tutti, ma anche la consapevolezza di un’assenza che si fa sentire. Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Fiori d’arancio pere Nicole Daza. Il lieto giorno è arrivato e la coppia segna con le nozze un nuovo capitolo di vita da scrivere insieme. Immagini su immagini di felicità e attesa per proferire il fatidico ‘si’ davanti a tutti e scambiarsi la promessa di amore eterno. Ma perilapre anche una ferita che fa molto. Ildie Nicole Daza, un giorno indimenticabile che si tinge dei colori della gioia e della bellezza. La coppia finalmente arriva al grande traguardo: il fatidico ‘si’ da proferire davanti a tutti, ma anche la consapevolezza diche si fa sentire. Ildie Nicole ...

WeAreTennisITA : ?? 'Sono venuto a Bologna perché mi piace molto giocare la #CoppaDavis per l’Italia ma anche per dimenticare gli US… - lucianonobili : E anche a Roma, come previsto, all’Auditorium Conciliazione per ascoltare @MatteoRenzi e raccontare la nostra sfida… - romeoagresti : #Soulé: 'Con #DiMaria rapporto bellissimo, siamo argentini, c'è sempre quella confidenza che viviamo come se già ci… - Isabel57542420 : RT @anrinaldi: @EnzoCare2 @a_meluzzi Devono aver avuto veramente una brutta infanzia, a me non è mai venuto in mente di togliere manifesto… - Francesco20588 : @d1y9l8a6n @MikeShowSha Giocatore che sarri non voleva .... minchia fai ride , vivi in casa di sarri che sai anche… -