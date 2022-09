Nicola Savino è il nuovo protagonista di Stories: “Di notte grido forte” (Di sabato 17 settembre 2022) Attualmente, sta andando in onda la terza stagione di Stories. In ogni nuova puntata, Sky TG 24 permette a un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo o della cultura di raccontarsi e di offrire una visione completa delle tappe fondamentali della sua vita. Il prossimo appuntamento avrà il titolo di 100% Nicola Savino e sarà interamente dedicata all’imitatore lucchese. testo Abbonati subito a Sky per non perdere contenuti esclusivi. Scegli l’offerta più adatta a te! Il nuovo progetto di Nicola Savino: “Ci sono vari criteri statistici” Nicola Savino, alle spalle, ha una carriera ricca di successi. Durante l’intervista per Stories, condotta da Omar Schillaci, ha risposto a diverse domande sul suo passato, soffermandosi ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 settembre 2022) Attualmente, sta andando in onda la terza stagione di. In ogni nuova puntata, Sky TG 24 permette a un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo o della cultura di raccontarsi e di offrire una visione completa delle tappe fondamentali della sua vita. Il prossimo appuntamento avrà il titolo di 100%e sarà interamente dedicata all’imitatore lucchese. testo Abbonati subito a Sky per non perdere contenuti esclusivi. Scegli l’offerta più adatta a te! Ilprogetto di: “Ci sono vari criteri statistici”, alle spalle, ha una carriera ricca di successi. Durante l’intervista per, condotta da Omar Schillaci, ha risposto a diverse domande sul suo passato, soffermandosi ...

tuttopuntotv : Nicola Savino è il nuovo protagonista di Stories: “Di notte grido forte” #sky #nicolasavino #stories #SkyTg24 - LaPaoEmme : Ilary Blasi e Nicola Savino ??#100x100italia - DiegoFCJ : @GiuliaGCordaro Nicola Savino mi sta sul cazzo È più forte di me - elena__ba : Io non scelgo nessuno dei quattro, voto per Nicola Savino, perché di un amico devi accettare anche i difetti: l’ess… - fabriziomico : Una cosa bella di #100x100italia, legata al fatto di avere la figura della coppia campione in carica, fa sì che le… -