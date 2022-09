Netto successo dell’Inter Women sul Pomigliano: 6 a 1 il finale (Di sabato 17 settembre 2022) L’Inter Women batte il Pomigliano Vittoria tennistica per l’Inter Women di Rita Guarino che nella terza giornata della Serie A Femminile batte il Pomilgiano per 6 a 1. Ottima la prestazione e l’approccio delle nerazzurre nella sfida giocata allo Stadio Franco Ossola di Varese. Inter subito aggressiva e pericolosa con una buona manovra di Chawinga che mette in mezzo per Ajara, murata da Rizza a tre minuti dal fischio d’inizio. Dopo 180 secondi, ancora Inter con Karchouni che tenta di sorprendere Cetinja sul primo palo, un preludio al vantaggio nerazzurro deciso da Elisa Polli che lanciata in porta dal filtrante di Santi chiude di destro e firma l’1-0. Al 22? arriva il raddoppio, ancora con Elisa Polli: Mihashi raccoglie la respinta della difesa ospite su calcio d’angolo e mette in mezzo trovando la numero 9 interista, brava a ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) L’Interbatte ilVittoria tennistica per l’Interdi Rita Guarino che nella terza giornata della Serie A Femminile batte il Pomilgiano per 6 a 1. Ottima la prestazione e l’approccio delle nerazzurre nella sfida giocata allo Stadio Franco Ossola di Varese. Inter subito aggressiva e pericolosa con una buona manovra di Chawinga che mette in mezzo per Ajara, murata da Rizza a tre minuti dal fischio d’inizio. Dopo 180 secondi, ancora Inter con Karchouni che tenta di sorprendere Cetinja sul primo palo, un preludio al vantaggio nerazzurro deciso da Elisa Polli che lanciata in porta dal filtrante di Santi chiude di destro e firma l’1-0. Al 22? arriva il raddoppio, ancora con Elisa Polli: Mihashi raccoglie la respinta della difesa ospite su calcio d’angolo e mette in mezzo trovando la numero 9 interista, brava a ...

