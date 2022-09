Nelle Marche si cercano Mattia 8 anni e altri due dispersi: ancora nessuna notizia (Di sabato 17 settembre 2022) Una giornata a spalare fango, a togliere detriti, a constatare i danni. Una giornata drammatica quella che ieri la popolazione della Marche ha vissuto. La conta, tragica, delle vittime, dieci le persone che hanno perso la vita. I racconti strazianti in tv, le immagini sui social, gli appelli. E poi il dolore, le storie di chi non ce l’ha fatta e di chi è rimasto. E le ricerche. Perchè ancora, sono almeno tre le persone che non sono state rintracciate. Stanno proseguendo senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse (Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Arcevia). La storia di Mattia colpisce, pare che il piccolo fosse insieme alla sua mamma, che lo teneva in braccio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022) Una giornata a spalare fango, a togliere detriti, a constatare i d. Una giornata drammatica quella che ieri la popolazione dellaha vissuto. La conta, tragica, delle vittime, dieci le persone che hanno perso la vita. I racconti strazianti in tv, le immagini sui social, gli appelli. E poi il dolore, le storie di chi non ce l’ha fatta e di chi è rimasto. E le ricerche. Perchè, sono almeno tre le persone che non sono state rintracciate. Stanno proseguendo senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone cherisultano disperse (, 8, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Arcevia). La storia dicolpisce, pare che il piccolo fosse insieme alla sua mamma, che lo teneva in braccio ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - BeJustMe : Negare i cambiamenti climatici non giova a nessuno e di certo non riporterà in vita le persone colpite da questo im… - infoitinterno : L’alluvione nelle Marche tredici anni dopo Giampilieri -