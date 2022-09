“Negli Stati Uniti i cristiani saranno minoranza in 50 anni”. Il rapporto Pew (Di sabato 17 settembre 2022) Qualcuno ricorda la copertina di Time dell’8 aprile 1966 (“Is God dead? Dio è morto?”), o forse la copertina di Newsweek (“The Decline and Fall of Christian America”, Declino e caduta dell’America cristiana). L’articolo, scritto da Jon Meacham, aveva un titolo ancora più esplicito: “The End of Christian America” (La fine dell’America cristiana). Ora sappiamo che se le tendenze degli ultimi trent’anni continueranno per i prossimi cinquanta, il cristianesimo perderà il suo status di maggioranza Negli Stati Uniti entro il 2070, secondo uno studio del Pew Research Center uscito ieri. Se queste tendenze, identificate per la prima volta nel 1990, accelereranno nel prossimo mezzo secolo, il cristianesimo avrà meno aderenti rispetto agli americani che non sono affiliati ad alcuna Chiesa, secondo lo studio “Modeling the Future ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) Qualcuno ricorda la copertina di Time dell’8 aprile 1966 (“Is God dead? Dio è morto?”), o forse la copertina di Newsweek (“The Decline and Fall of Christian America”, Declino e caduta dell’America cristiana). L’articolo, scritto da Jon Meacham, aveva un titolo ancora più esplicito: “The End of Christian America” (La fine dell’America cristiana). Ora sappiamo che se le tendenze degli ultimi trent’continueranno per i prossimi cinquanta, il cristianesimo perderà il suo status di maggioranzaentro il 2070, secondo uno studio del Pew Research Center uscito ieri. Se queste tendenze, identificate per la prima volta nel 1990, accelereranno nel prossimo mezzo secolo, il cristianesimo avrà meno aderenti rispetto agli americani che non sono affiliati ad alcuna Chiesa, secondo lo studio “Modeling the Future ...

