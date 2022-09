TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, sfondano con la pistola il finestrino dell'auto e portano via un Rolex da 6mila euro - mattinodinapoli : Napoli, sfondano con la pistola il finestrino dell'auto e portano via un Rolex da 6mila euro -

Il Meridiano News

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. Due sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero infranto con una pistola il finestrino dell'auto ...Nella notte i carabinieri del Nucleo radiomobile disono intervenuti in Corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. Due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero infranto con una pistola il finestrino dell'auto ... Napoli, puntano pistola contro automobilista: gli sfondano il finestrino e rubano Rolex Nella notte i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. (ANSA) ...Tra i cinque maggiori campionati europei, gli azzurri sono al terzo posto. Hanno già segnato cinque dei nuovi acquisti ...