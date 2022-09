Napoli | ragazzina di 12 anni difende la madre aggredita dalla coinquilina | ferita con un calcio al torace La lite per un bolletta della luce troppo alta

francobus100 : Napoli: ragazzina di 12 anni difende la madre aggredita da una donna, ferita con un calcio al torace… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli: ragazzina di 12 anni difende la madre aggredita da una donna, ferita con un calcio al torace - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #napoli, ragazzina di 12 anni presa a calci al torace: difendeva la mamma durante una lite - perfe41 : RT @leggoit: #napoli, ragazzina di 12 anni presa a calci al torace: difendeva la mamma durante una lite - leggoit : #napoli, ragazzina di 12 anni presa a calci al torace: difendeva la mamma durante una lite -

È quanto accaduto a unadi 12 anni, ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di. La 12enne è stata portata dalla madre al pronto soccorso questa notte intorno alle 2.30; ancora ...Una lite in casa tra due donne degenera e a farne le spese è la figlia di una delle due contendenti. La, 12 anni compiuti il mese scorso, è stata colpita in pieno torace da un calcio sferrato, pare, accidentalmente. È accaduto questa notte in un appartamento di via Jannelli, nel quartiere ...Ragazzina di 12 anni finisce in ospedale per un calcio al petto: ferita durante litigio tra madre e coinquilina per la bolletta della luce troppo alta ...Questa volta la vittima è un 49enne, a cui è stato sottratto un orologio prezioso dal valore di 6mila euro È entrata nuovamente in azione la gang criminale che imperversa nelle vicinanze della stazion ...