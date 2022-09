Napoli: puntano pistola e si fanno consegnare Rolex, indagini (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. Due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero infranto con una pistola il finestrino dell’auto guidata dalla vittima e sotto la minaccia dell’arma derubato di un Rolex del valore di circa 6mila euro. indagini sono in corso per identificare i rapinatori e chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella notte i carabinieri del Nucleo radiomobile disono intervenuti in Corso Garibaldi per una rapina commessa ai danni di un 49enne napoletano. Due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero infranto con unail finestrino dell’auto guidata dalla vittima e sotto la minaccia dell’arma derubato di undel valore di circa 6mila euro.sono in corso per identificare i rapinatori e chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

calciofemminil2 : Scatta oggi anche il torneo di B femminile. Tanta curiosità, Lazio e Napoli favorite, interessanti Ternana e Genoa… - ilmionapoli : Napoli: gli azzurri guadagno posti nel Ranking UEFA e puntano alla top 20 - tollerandtoller : RT @Siciliano741: Concorso per diventare netturbino a Napoli: in 26mila per 500 posti, anche 1.232 laureati - 100x100Napoli : Match program e probabili formazioni di Rangers-Napoli: un solo cambio rispetto al Liverpool per Spalletti, scozzes… - sabrinatehilim : RT @Siciliano741: Concorso per diventare netturbino a Napoli: in 26mila per 500 posti, anche 1.232 laureati -