Napoli | in arrivo 46 milioni di euro del Pnrr

Si è conclusa la prima fase dell'azione del Pnrr per gli asili nido, le scuole e i servizi educativi per l'infanzia con la pubblicazione delle graduatorie degli Avvisi Pubblici. L'azione promossa dall'Assessorato all'Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli a partire dal mese di gennaio 2022, attuata dal Servizio Tecnico Scuole in sinergia con le Municipalità, è scritto in una nota, ha consentito l'ammissione a finanziamento di sedici progetti dal valore di circa 46 milioni. Nello specifico, l'ammontare della somma consentirà la ristrutturazione di 5 asili nido (per un totale di €12.544.279,24), 6 scuole dell'infanzia (per un totale di €6.406.389,33) e 2 palestre (per un totale di € 1.087.292,04); è prevista, inoltre, la costruzione di una nuova scuola (per un totale di €4.200.051,44) e di due poli dell'infanzia (per un totale ...

