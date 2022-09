Napoli, i convocati di Spalletti per il big match con il Milan (Di sabato 17 settembre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il big match di domenica sera a San Siro tra il Milan campione d'Italia e gli azzurri. Confermato il ritorno di Hirving Lozano, che aveva saltato la trasferta di Champions League in Scozia a causa di un'influenza. Due le assenze per la squadra partenopea, che dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen bloccato da una lesione al bicipite e Diego Demme, che dovrebbe invece rientrare dopo la sosta delle Nazionali. QUESTA LA LISTA DEI convocati: Portieri: MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore Difensori: DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro. Centrocampisti: ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Luciano, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriper il bigdi domenica sera a San Siro tra ilcampione d'Italia e gli azzurri. Confermato il ritorno di Hirving Lozano, che aveva saltato la trasferta di Champions League in Scozia a causa di un'influenza. Due le assenze per la squadra partenopea, che dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen bloccato da una lesione al bicipite e Diego Demme, che dovrebbe invece rientrare dopo la sosta delle Nazionali. QUESTA LA LISTA DEI: Portieri: MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore Difensori: DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro. Centrocampisti: ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO ...

