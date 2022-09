Muore su lavoro a 18 anni, schiacciato da lastra di metallo in fabbrica (Di sabato 17 settembre 2022) Un giovane operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro alla Bc Service, azienda di San Donà di Piave, nel Veneziano, specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane, Giuliano De Seta,... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 settembre 2022) Un giovane operaio di 18è morto in un incidente sulalla Bc Service, azienda di San Donà di Piave, nel Veneziano, specializzata nella lavorazione del. Il giovane, Giuliano De Seta,...

fattoquotidiano : Si tratta del terzo ragazzo morto nello svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro dall’inizio di quest’anno - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 18 anni è morto in un'azienda di San Donà di Piave. È stato colpito da una lastra di metallo che gli… - TgLa7 : Muore su lavoro a 18 anni, schiacciato da lastra metallo ++ L'incidente in un'azienda a Noventa di Piave, nel veneziano #lavoro - antobon2 : RT @ChiranAngelgela: Oggi in Veneto è morto un altro studente 18enne, Giuliano DeSeta,schiacciato da una lastra di ferro durante lo stage i… - FurioDetti : #bianchi #miur #scuolaPD Bravi, ottimo lavoro. Ë il secondo nel Nordest. ANSA -