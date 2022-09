Mottarone | perizia sulla fune consegnata in tribunale | gran parte era già danneggiata prima del crollo

(Di sabato 17 settembre 2022)laai pm. Si registrano così dei passi avanti in vista delle udienze già fissate per il mese di ottobre per cercare di iniziare a mettere dei punti alle indagini.inSi registrano dei passi avanti sui processi della tragedia del. Sono state depositate questa mattina in, a Verbania, le perizie sull’incidente alla funivia del, precipitata il 23 maggio dello scorso anno causando la morte di 14 persone. Sono state già fissate le udienze il 20, 21 e 24 ottobre per l’incidente probatorio, ovvero la discussione delle prove raccolte dai consulenti delle parti: la Procura, i 14 ...

È questa, in estrema sintesi la conclusione dei periti contenuta nelle centinaia di pagine delladeposita per fare luce sul tragico schianto della funivia delavvenuta il 23 maggio ...E' la conclusione delle perizie sull'incidente deldepositate in tribunale, a Verbania. ... Quando ho saputo che laè di oltre mille pagine - continua la prima cittadina, tra le prime ...E' quanto emerso dalla perizia depositata ieri in tribunale. "Una corretta attuazione dei controlli avrebbe consentito di rilevare il degrado" ...Il documento: nessuna verifica negli ultimi mesi prima della tragedia. Lo zio di una vittima: "Fa male la volontà di far girare la funivia in ...