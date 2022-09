Mottarone | perizia | 68% fune già rotta prima tragedia

(Di sabato 17 settembre 2022) La funivia delè precipitata "a causa del degrado della" traente. E' quanto emerge dalladepositata ieri in Tribunale a Verbania sulle cause dell'incidente della funivia del ...

Mottarone La funivia è precipitata a causa del degrado della fune. Il 68% dei fili erano già rotti prima della tragedia. Mottarone: il 68% della fune era già rotta prima della tragedia: I controlli l'avrebbero evitata, secondo la perizia. Mottarone, perizia: 'forchettoni' causa precipitazione cabina

La fune traente della Funivia delsi è spezzata "a causa del degrado della fune stessa verificatosi in corrispondenza dell'... "L'analisi frattografica - prosegue la- ha infatti ...La funivia delè precipitata "a causa del degrado della fune" traente. E' quanto emerge dalladepositata ieri in Tribunale a Verbania sulle cause dell'incidente della funivia delin cui, ...Lo scrivono i periti tecnici nel documento depositato alla cancelleria del Gip di Verbani. Nessuna verifica negli ultimi mesi, "il 68% dei fili al momento della rottura era danneggiato" ...Secondo una perizia, una “corretta attuazione dei controlli” avrebbe permesso di rilevare “i segnali di degrado” del cavo della funivia del Mottarone.