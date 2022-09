Mottarone | la funivia è precipitata “a causa del degrado della fune” Il risultato della perizia | “Adeguati controlli avrebbero evitato la strage”

(Di sabato 17 settembre 2022) Ladel“adel” traente. Di conseguenza, “una corretta attuazione dei” avrebbeladel 23 maggio 2021, in cui morirono 14 persone. Lo scrive il pool di ingegneri nelladepositata venerdì in tribunale a Verbania sulle cause dell’incidente. Per i periti l’incidente è statoto daltraente “in corrispondenza dell’innesto” nella testa fusa e la presenza dei forchettoni che hanno escluso il funzionamento dei freni d’emergenza. “In ...

Ladelè precipitata "a causa del degrado della fune" traente. E' quanto emerge dalla perizia depositata ieri in Tribunale a Verbania. "In corrispondenza del punto di rottura - si legge ...La fune traente delladelsi è spezzata "a causa del degrado della fune stessa verificatosi in corrispondenza dell'innesto della fune nella testa fusa, punto più delicato della fune". Lo scrivono i periti ...Mottarone: non solo il sistema frenante era stato disattivato, ma da tempo oltre due terzi dei cavi erano corrosi. Dalle migliaia di pagine di perizie depositate al Tribunale di Verbania dai docenti..Il documento depositato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verbania contiene i motivi per cui si è verificato l’incidente del 23 maggio 2021 ...