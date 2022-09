Mottarone | “il 68% della fune era già rotta prima del 23 maggio” Il risultato della perizia | “Adeguati controlli avrebbero evitato la strage”

(Di sabato 17 settembre 2022) La funivia delè precipitata “a causa del degrado” traente. Di conseguenza, “una corretta attuazione dei” avrebbeladel 232021, in cui morirono 14 persone. Lo scrive il pool di ingegneri nelladepositata venerdì in tribunale a Verbania sulle cause dell’incidentefunivia. Per i periti l’incidente è stato causato dal degradotraente “in corrispondenza dell’innesto” nella testa fusa e la presenza dei forchettoni che hanno escluso il funzionamento dei freni d’emergenza. “In corrispondenza del punto di rottura – si legge nel documento – il 68% circa dei fili presenta superfici ...

