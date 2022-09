MotoGP | Marco Bezzecchi | “Bastianini | Bagnaia e Quartararo fanno un altro sport! Proverò a dare del mio meglio”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Al termine di una positiva sessione di qualifiche, valide per il Gran Premio di Aragon 2022,ha fatto registrare il settimo tempo nel Q2, una prestazione che permetterà all’azzurro di partire dalla terza fila in griglia nella gara di domani, domenica 18 settembre. L’azzurro si è detto soddisfatto di quanto fatto quest’oggi, avendo raccolto un risultato positivo; inevitabile il commento sulle prestazioni straordinarie dei connazionali Francescoed Enea, protagonisti anche nelle qualifiche odierne. Di seguito, le dichiarazioni del pilota del team Mooney VR46 Racing Team rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: “Sono soddisfatto di come siano andate le cose oggi; le prove libere di ieri erano state negative, ma abbiamo lavorato tanto per capire il problema e migliorare, e così ...