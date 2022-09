MOTOGP: IL RITORNO DI MARC MARQUEZ E LA LOTTA PER IL TITOLO (Di sabato 17 settembre 2022) Questo fine settimana è l’inizio di un vero e proprio tour de force per la MOTOGP; saranno, infatti, ben cinque le gare da disputare nei prossimi sei weekend. La tappa di Aragon, quindicesima dell’anno, è l’ultima europea prima che il circus trasvoli il globo verso Giappone, Thailandia, Australia e Malesia. Trasferte lontane ed esotiche dove da sempre vengono tirate le somme di intere stagioni e dove le battaglie per il campionato raggiungono spesso il loro nucleo più incandescente. Restando sul palcoscenico di questo fine settimana, ovvero la terra d’Aragona, è obbligatorio evidenziare come questa sia sempre stata una sorta di feudo motociclistico di MARC MARQUEZ. Il fuoriclasse di Cervera, che dal 2020 è stato costretto a dover affrontare un calvario fisico ed emotivo per via dell’infortunio di Jerez, ha trionfato qui per ben 5 ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 17 settembre 2022) Questo fine settimana è l’inizio di un vero e proprio tour de force per la; saranno, infatti, ben cinque le gare da disputare nei prossimi sei weekend. La tappa di Aragon, quindicesima dell’anno, è l’ultima europea prima che il circus trasvoli il globo verso Giappone, Thailandia, Australia e Malesia. Trasferte lontane ed esotiche dove da sempre vengono tirate le somme di intere stagioni e dove le battaglie per il campionato raggiungono spesso il loro nucleo più incandescente. Restando sul palcoscenico di questo fine settimana, ovvero la terra d’Aragona, è obbligatorio evidenziare come questa sia sempre stata una sorta di feudo motociclistico di. Il fuoriclasse di Cervera, che dal 2020 è stato costretto a dover affrontare un calvario fisico ed emotivo per via dell’infortunio di Jerez, ha trionfato qui per ben 5 ...

