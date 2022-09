MotoGP | Francesco Bagnaia | “E’ stato un giro perfetto | il mio migliore in assoluto”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Pole-position e record della pista perad Aragon (Spagna), sede del 15° round del Mondiale 2022 di. Sulla pista iberica si è confermato il dominio della Ducati con tre Rosse nelle prime tre posizioni: p.1 di Pecco in 1:46.069 a precedere il compagno di team Jack Miller di 90 millesimi e di 0.244 Enea Bastianini (Gresini Racing). Un ultimo tentativodiche è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle e a creare non pochi pensieri nella testa di Fabio Quartararo, oggi sesto nel time-attack a a 0.733. Come si era detto alla vigilia, grande sofferenza nell’ultimo settore per la Yamaha M1 e non sarà semplice per il transalpino, considerando anche il quarto tempo dell’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. La scelta del poleman è stata quella di sfruttare il ...