MotoGP | Francesco Bagnaia ammette | “Ho dato la scia ad altri piloti per far sì che stessero davanti a Quartararo” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Prima fila tutta Ducati e pole position per. Un bilancio trionfale per la casa di Borgo Panigale al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo atto stagionale del Mondiale. “Pecco”, secondo in campionato a -30 dal leader Fabio(6° in prova), si è reso protagonista di un giro fenomenale oggi al MotorLand precedendo i compagni di marca Jack Miller ed Enea Bastianini. “Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel T3 e nel T4 sono riuscito a fare quello che volevo. La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare. Ovviamente poteva essere un’arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di ...