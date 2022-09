MotoGp, Bagnaia conquista la pole position ad Aragon: “Quello che volevo” (Di sabato 17 settembre 2022) pole position in MotoGp e record della pista per Francesco Bagnaia che domani ad Aragon partirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo giro, una scelta rischiosa ma che ha pagato. “Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel t-3 e nel t-4 sono riuscito a fare Quello che volevo – le parole del torinese a Sky Sport – La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare davanti a Quartararo. Ovviamente poteva essere un’arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di avere un buon pacchetto”. (Ansa). (foto@FrancescoBagnaia-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022)ine record della pista per Francescoche domani adpartirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo giro, una scelta rischiosa ma che ha pagato. “Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel t-3 e nel t-4 sono riuscito a fareche– le parole del torinese a Sky Sport – La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare davanti a Quartararo. Ovviamente poteva essere un’arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di avere un buon pacchetto”. (Ansa). (foto@Francesco-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...

Eurosport_IT : Bagnaia conquista la pole ad Aragon, completano la prima fila Miller e Bastianini ??? #MotoGP | #AragonGP | #Bagnaia - rossi_anton78 : Bagnaia ad Aragon si regala una pole stratosferica - daghecharles : RT @F1Daviderusso: E’ alla sua undicesima pole position in #MotoGP, la quinta quest’anno. Per ora il ducatista nel 2022 ha vinto 6 gare, di… - novasocialnews : MotoGp Aragon, Bagnaia in pole - leonard94586201 : RT @Eurosport_IT: Bagnaia conquista la pole ad Aragon, completano la prima fila Miller e Bastianini ??? #MotoGP | #AragonGP | #Bagnaia http… -