MotoGp Aragon | Pecco Bagnaia in pole Tris Ducati con anche Miller e Bastianini - Sport - Motomondiale

(Di sabato 17 settembre 2022) Il pilota piermontese è stato il più veloce nele qualifiche. Secondo tempo per il compagno di team e terzo per il riminese. Solo sesto ...

di Paolo Lorenzi Ducati dominante in Spagna, giro perfetto per Bagnaia che precede di 9 centesimi Miller Francesco Bagnaia ottiene la pole position dinel Gran Premio di. Nelle qualifiche sul circuito spagnolo, il pilota torinese della Ducati firma il miglior tempo e il record della pista ottenendo il crono di 1'46"069 . Dietro di lui ...GRIGLIA DI PARTENZA GP20221. Francesco Bagnaia(Adnkronos) – Dominio Ducati nelle qualifiche del Gp di Aragon. Tre Ducati ai primi tre posti della griglia della gara di domani con Pecco Bagnaia in pole con il crono di 1.46.069 con il nuovo record ...Pecco Bagnaia smonta Aragon in 1'46"069 polverizzando ogni record. Prima fila tutta rossa con Jack Miller ed Enea Bastianini, con il riminese che ormai è una ...