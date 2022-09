MotoGP, Aleix Espargarò: “Abbiamo un bel ritmo per la gara, oggi la prima fila era fuori portata” (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo aver dovuto superare il taglio in Q1, Aleix Espargarò trova un ottimo giro anche in Q2 e ottiene un buonissimo quarto posto nelle qualifiche per il Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato preceduto da un terzetto di Ducati, con Francesco Bagnaia in pole davanti a Jack Miller ed Enea Bastianini. “Il passo c’è, Abbiamo un bel ritmo per la gara domani ma è importante partire davanti. Nel Q1 ho fatto un buon lavoro, ma poi avevo solo una gomma. Ero molto concentrato, ma c’era tanta tensione perché non potevo sbagliare. Alla fine non è stato un giro perfetto, ma oggi le tre prime posizioni erano fuori portata“, racconta il fratello maggiore di Pol a Sky Sport. “La ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo aver dovuto superare il taglio in Q1,trova un ottimo giro anche in Q2 e ottiene un buonissimo quarto posto nelle qualifiche per il Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo atto stagionale del Mondiale. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato preceduto da un terzetto di Ducati, con Francesco Bagnaia in pole davanti a Jack Miller ed Enea Bastianini. “Il passo c’è,un belper ladomani ma è importante partire davanti. Nel Q1 ho fatto un buon lavoro, ma poi avevo solo una gomma. Ero molto concentrato, ma c’era tanta tensione perché non potevo sbagliare. Alla fine non è stato un giro perfetto, male tre prime posizioni erano“, racconta il fratello maggiore di Pol a Sky Sport. “La ...

