Moto2, Sergio Garcia si unisce al team PONS Racing per il 2023 (Di sabato 17 settembre 2022) In mattinata il portale tedesco Speedweek aveva anticipato la notizia, fornendo inoltre dettagli sui cambiamenti che riguardano strettamente il team GASGAS Aspar in Moto3; pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità dal team PONS Racing: a partire dalla prossima stagione, farà parte della squadra Sergio Garcia. Lo spagnolo passerà così dalla Moto3 alla Moto2, formando una coppia di assoluto livello con Aron Canet per il team Flexbox HP 40. Naturalmente, molto dipenderà dall’impatto che Garcia avrà con il nuovo mondo della Moto2, ma presumibilmente saprà dimostrare il suo valore anche nella categoria intermedia. Anche Izan Guevara non gareggerà più in Moto3, passando in Moto2, ma resterà con il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) In mattinata il portale tedesco Speedweek aveva anticipato la notizia, fornendo inoltre dettagli sui cambiamenti che riguardano strettamente ilGASGAS Aspar in Moto3; pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità dal: a partire dalla prossima stagione, farà parte della squadra. Lo spagnolo passerà così dalla Moto3 alla, formando una coppia di assoluto livello con Aron Canet per ilFlexbox HP 40. Naturalmente, molto dipenderà dall’impatto cheavrà con il nuovo mondo della, ma presumibilmente saprà dimostrare il suo valore anche nella categoria intermedia. Anche Izan Guevara non gareggerà più in Moto3, passando in, ma resterà con il ...

dianatamantini : MOTO2 - Sergio Garcia in sale di categoria nel 2023. L'attuale pilota GasGas Aspar in Moto3 vestirà i colori Pons R… - corsedimoto : MOTO2 - Sergio Garcia in sale di categoria nel 2023. L'attuale pilota GasGas Aspar in Moto3 vestirà i colori Pons R… - LiveGPit : #Moto2 Sergio Garcia attualmente secondo nel mondiale #Moto3 con la GasGas del team Aspar passerà al termine della… - lightingsparks : MINI SERGIO IN MOTO2 CON ARON ???????????? -