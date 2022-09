Moto | Aragon; dominio Ducati | Bagnaia in pole position

123_INFO_SPORT : MotoGP - Aragon - Bagnaia en pole du GP d'Aragon, Johann Zarco 5e, Fabio Quartararo 6e Source : L'Equipe #123INFO - Gazzetta_it : MotoGP Aragon Bagnaia: 'Giro perfetto: dovevo fare la pole al primo tentativo' - FormulaPassion : #MotoGP: le dichiarazioni a caldo di #Bagnaia, #Miller e #Bastianini al termine delle Qualifiche dell'#AragonGP - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Aragon. Aleix Espargaro: “Mi sento molto forte con le gomme usate”: Nonostante due cadute, il pi… - Luxgraph : MotoGp, Mir rinuncia ai Gran Premi di Aragon e Motegi: la caviglia fa male -

Ancora una volta, Pecco Bagnaia. Anche adinfatti il pilota Ducati non ha avuto rivali in qualifica, conquistando " dopo due secondi posti consecutivi " la quinta pole in stagione. 1'46"039 il tempo di Pecco, capace di abbassare il ...Prima fila tutta Ducati domani per il gran premio di: la pole position l'ha conquistata Francesco Bagnaia con il nuovo record della pista (1:46.069). Il piemontese ha preceduto Jack Miller ed Enea Bastianini. Sesto tempo per il leader del ...Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di MotoGp di Aragon, in Spagna. La pole position è del solito Francesco Bagnaia, intenzionato a prolungare il record di quattro vittorie consecutive. Il ...Il pilota spagnolo alza bandiera bianca per il problema fisico e salterà i prossimi due appuntamenti stagionali ...