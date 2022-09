Moto: Aragon; Bagnaia, ho fatto il giro perfetto (Di sabato 17 settembre 2022) Pole position e record della pista per Francesco Bagnaia che domani ad Aragon partirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo giro, una scelta rischiosa ma che ha pagato. "... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Pole position e record della pista per Francescoche domani adpartirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo, una scelta rischiosa ma che ha pagato. "...

telodogratis : Moto: Aragon; dominio Ducati, Bagnaia in pole position - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia in pole ad Aragon: 'Sono contento, serviva il giro perfetto' - JohnHard3 : RT @Agenzia_Ansa: MOTO GP | Prima fila tutta Ducati domani per il gran premio di Aragon: la pole position l'ha conquistata Francesco Bagnai… - OdeonZ__ : Aragon, pole di Izan Guevara su Sasaki. Foggia scatta sesto - Sport24Team : MotoGP : la pole pour Bagnaia en Aragon, Quartararo partira 6e -