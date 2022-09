Morto barista picchiato da due clienti ubriachi nel Milanese (Di sabato 17 settembre 2022) E' deceduto oggi il titolare di un bar di Pero, nel Milanese, che nella notte di mercoledì scorso era stato picchiato selvaggiamente da due clienti ubriachi a cui aveva detto di andarsene. I due, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) E' deceduto oggi il titolare di un bar di Pero, nel, che nella notte di mercoledì scorso era statoselvaggiamente da duea cui aveva detto di andarsene. I due, ...

isamiccoli52 : RT @SkyTG24: Morto il barista picchiato da due clienti a Pero - SkyTG24 : Morto il barista picchiato da due clienti a Pero - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Morto barista picchiato da due ucraini ubriachi nel Milanese - bauzian : @ReTurkmeniFava Ma quello è Vratislav Gresko ex Inter. Fa l'allenatore, non il barista, e non è morto - PaoloBMb70 : RT @stopcensura2020: Malore davanti ai clienti: morto barista per arresto cardiaco -