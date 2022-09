Monza – Juventus, Landucci in panchina (Di sabato 17 settembre 2022) Con Allegri squalificato, i tifosi sperano in una gara entusiasmante all’insegna del bel gioco. Durante il rocambolesco finale di gara della scorsa giornata di campionato contro la Salernitana, Massimiliano Allegri, oltre ad una multa, ha ricevuto anche una giornata di squalifica, che sconterà proprio durante Juve Monza I tifosi non sono certamente rattristiti dall’avvenimento, soprattutto dopo l‘imbarazzante sconfitta in Champions League di mercoledì contro il Benfica. Al posto del tecnico livornese siederà sulla panchina juventina Marco Landucci , vice-allenatore in carica. Nato nel marzo del 1964 a Lucca, ha fatto carriera tra i pali partendo dalle giovanili della Fiorentina. Dopo qualche anno in prestito in Serie C, si ritrova protagonista della promozione del Parma in B, con sole 14 reti subite in una stagione. Nel 1990 ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 17 settembre 2022) Con Allegri squalificato, i tifosi sperano in una gara entusiasmante all’insegna del bel gioco. Durante il rocambolesco finale di gara della scorsa giornata di campionato contro la Salernitana, Massimiliano Allegri, oltre ad una multa, ha ricevuto anche una giornata di squalifica, che sconterà proprio durante JuveI tifosi non sono certamente rattristiti dall’avvenimento, soprattutto dopo l‘imbarazzante sconfitta in Champions League di mercoledì contro il Benfica. Al posto del tecnico livornese siederà sullajuventina Marco, vice-allenatore in carica. Nato nel marzo del 1964 a Lucca, ha fatto carriera tra i pali partendo dalle giovanili della Fiorentina. Dopo qualche anno in prestito in Serie C, si ritrova protagonista della promozione del Parma in B, con sole 14 reti subite in una stagione. Nel 1990 ...

tancredipalmeri : Nessuno in società e panchina Juventus ha gradito l’iniziativa presa da Bonucci dopo la sconfitta contro il Benfica… - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - pierpaolo111 : RT @UmbertoF97: PSG Juventus 2-1 ? Juventus Salernitana 2-2 ? Juventus Benfica 1-2 ? Monza Juventus 1-0 ? Grazie #AllegriOut - ZonaBianconeri : RT @micronde3: È niente Sampdoria,salernitana,benfica e Monza non bastano per cacciarlo o dimettersi.. dobbiamo soffrire ancora.. #allegrio… -