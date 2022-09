Monza-Juventus, la rivoluzione di Allegri parte dai nuovi titolari (Di sabato 17 settembre 2022) Monza-Juventus: una vittoria obbligatoria per cercare di ritornare a sorridere. Sarà questo l’obbligo di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente sfida contro i biancorossi. Svolta immediata per scongiurare il possibile esonero Ultima chiamata, o forse no. Allegri potrebbe giocarsi la sua conferma sulla panchina della Juventus già dalla sfida di domenica contro il Monza. Brianzoli freschi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 settembre 2022): una vittoria obbligatoria per cercare di ritornare a sorridere. Sarà questo l’obbligo di Massimilianoin vista dell’imminente sfida contro i biancorossi. Svolta immediata per scongiurare il possibile esonero Ultima chiamata, o forse no.potrebbe giocarsi la sua conferma sulla panchina dellagià dalla sfida di domenica contro il. Brianzoli freschi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

