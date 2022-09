Monza-Juventus domani in tv: orario, diretta tv e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Monza-Juventus, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Debutto sulla panchina dei brianzoli per Palladino, che ha rilevato l’esonerato Stroppa per provare a risollevare le sorti del club che fin qui ha ottenuto un solo punto; bianconeri di Allegri che invece stanno attraversando una profonda crisi di identità e hanno una buona occasione per chiudere con un po’ più di serenità questa prima parte di campionato, ma occhio agli sgambetti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 18 settembre, con la partita che sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Dazn, oppure su satellite al canale Zona Dazn previa attivazione della relativa offerta. ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la settima giornata di. Debutto sulla panchina dei brianzoli per Palladino, che ha rilevato l’esonerato Stroppa per provare a risollevare le sorti del club che fin qui ha ottenuto un solo punto; bianconeri di Allegri che invece stanno attraversando una profonda crisi di identità e hanno una buona occasione per chiudere con un po’ più di serenità questa prima parte di campionato, ma occhio agli sgambetti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 18 settembre, con la partita che sarà visibile esclusivamente insu Dazn, oppure su satellite al canale Zona Dazn previa attivazione della relativa offerta. ...

