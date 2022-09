Monza Juventus, dinastie contro: Berlusconi Agnelli, la storia infinita (Di sabato 17 settembre 2022) La sfida tra Monza Juventus, oltre a essere inedita, è anche quella tra due dinastie vincenti del calcio italiano La sfida tra Monza Juventus, oltre a essere inedita, è anche quella tra due dinastie vincenti del calcio italiano. Berlusconi e gli Agnelli hanno fatto diventare grandi Milan e Juventus, anche se Silvio ora sta facendo la scalata con il Monza. Proprio contro i brianzoli domani sarà sfida inedita. Un duello senza tempo che ha occupato per la maggior parte delle stagioni il nostro calcio e la Serie A. Due stili differenti a confronto ancora una volta per una storia infinita. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) La sfida tra, oltre a essere inedita, è anche quella tra duevincenti del calcio italiano La sfida tra, oltre a essere inedita, è anche quella tra duevincenti del calcio italiano.e glihanno fatto diventare grandi Milan e, anche se Silvio ora sta facendo la scalata con il. Proprioi brianzoli domani sarà sfida inedita. Un duello senza tempo che ha occupato per la maggior parte delle stagioni il nostro calcio e la Serie A. Due stili differenti a confronto ancora una volta per una. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

