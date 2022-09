Monreale | volontari al lavoro | pulita la villetta sottostante al Santuario del SS Crocifisso

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 17 settembre 2022)– Da giorni alcuni, guidati da Pietro Maranzano, Commissario Straordinario della Confraternita del SS.e Giuseppe Messina, responsabile sempre della stessa Associazione del settore giovanile, accogliendo il suggerimento del nuovo Arcivescovo diS. E. Monsignore Gualtiero Sacchi nel suo videomessaggio del 5 settembre scorso “Ascolta il creato”, nel quale auspicava un maggiore impegno per l’ambiente e la natura ed in raccordo con il rettore deldon Sebastiano Gaglio, hanno intrapreso una pulizia straordinaria dellaal. Sono state tolte tutte le sterpaglie che impedivano la visuale, ripristinate le aiuole e a giorni sarà pure attivata la fontanella che in passato era stata ...