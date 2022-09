Mondiali Ritmica, Raffaeli: “Sono partita male ma ho recuperato. Sapevo di potercela fare” (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono partita alle clavette facendo una buona esecuzione, purtroppo poi ne ho persa una, al termine dell’esecuzione ci Sono rimasta malissimo, le provavo da giorni e volevo far vedere di saperle fare bene”, esordisce così Sofia Raffaeli dopo la medaglia d’oro nella all-around ai Mondiali di ginnastica Ritmica. “Poi al nastro ho dato il massimo per cercare di recuperare punteggio, al cerchio invece non ho fatto del mio meglio ma almeno non ho fatto errori. Ho finito abbastanza bene, recuperando punteggio. Prima della palla Sapevo di potercela fare, ero gasata”. La campionessa mondiale si dichiara comunque non totalmente soddisfatta: “Penso che potevo fare meglio di così, Sono in ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “alle clavette facendo una buona esecuzione, purtroppo poi ne ho persa una, al termine dell’esecuzione cirimasta malissimo, le provavo da giorni e volevo far vedere di saperlebene”, esordisce così Sofiadopo la medaglia d’oro nella all-around aidi ginnastica. “Poi al nastro ho dato il massimo per cercare di recuperare punteggio, al cerchio invece non ho fatto del mio meglio ma almeno non ho fatto errori. Ho finito abbastanza bene, recuperando punteggio. Prima della palladi, ero gasata”. La campionessa mondiale si dichiara comunque non totalmente soddisfatta: “Penso che potevomeglio di così,in ...

SkySport : ULTIM'ORA Mondiali ginnastica ritmica, quarto oro in Bulgaria per Sofia #Raffaeli L'azzurra trionfa nel concorso ge… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - Niklaus_R : RT @sportface2016: +++SOFIA #RAFFAELI NON SI FERMA PIU'! Strepitoso oro per l'azzurra anche nell'all-around individuale ai Mondiali di #gin… - AntifascistaIT : RT @Eurosport_IT: Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE #RHYWorlds202… -