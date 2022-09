Mondiali di ritmica | quarto oro per Sofia Raffaeli | Dedico il titolo alla mia terra | le Marche

Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - SkySport : ULTIM'ORA Mondiali ginnastica ritmica, quarto oro in Bulgaria per Sofia #Raffaeli L'azzurra trionfa nel concorso ge… - Gazzetta_it : Storica Sofia Raffaeli! È oro mondiale nell'all-around, prima volta per un'italiana #ginnastica - poeriom : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofi… - stefyalz : RT @Eurosport_IT: Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE #RHYWorlds202… -

Impresa da leggenda per la 18enne Sofia Raffaeli aidi ginnasticadi Sofia , in Bulgaria. La giovane atleta azzurra ha vinto anche la medaglia d'oro nell'all around con un punteggio di 133.250, dopo le altre tre conquistate nel cerchio ...Un trionfo anche per tutta la Sezione diguidata dalla DTN Emanuela Maccarani, per la delegazione italiana impegnata ai 39esimi Campionati, con in testa il vicepresidente vicario ...Il fenomeno della Ginnastica Fabriano, cresciuto ed allenato da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con il totale di 133.250 conquista il titolo iridato nel Concorso generale di Sofia, in Bulgaria ...Quinta l’altra azzurra in finale, Milena Baldassarri (124.900). Classe 2004, originaria di Chiaravalle, Sofia Raffaeli è stata l’assoluta protagonista dei Mondiali di ritmica in terra bulgara. Nei ...