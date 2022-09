Mondiali di Ritmica | le Farfalle mancano il pass per le Olimpiadi di Parigi

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 settembre 2022) E’ un’Italia a due facce quellaata sulla pedana deidi Ginnasticadell’Arena Armeec: divina ai 5 cerchi e irriconoscibile con i tre nastri e le due palle. La Maurelli e compagne (leAzzurre) sono entrate per terzultime nel gruppo B, il secondo del concorso generale all around, e nella prima rotazione hanno completato la routine sul mashup di “Mercy in darkness” e “Strenght of thousand men” con due errori sulle difficoltà di corpo e due perdite. Il punteggio, quindi, rimane inchiodato sul 27.900 (D. 13.000 – E. 6.950 A. 7.950), l’ottavo dell’attrezzo, con un ritardo notevole sulle dirette concorrenti. Nel secondo giro le azzurre dell’Accademia di Desio si ripresentano con l’aggressività delle leonesse e quando sono così non ce n’è per nessuno. Il 34.150 (D. 16.800 – E. 8.650 A. 8.700) ...