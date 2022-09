Mondiali di Lotta, Chamizo conquista il bronzo: è poker iridato (Di sabato 17 settembre 2022) Frank Chamizo Marquez firma la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Il campione azzurro sconfigge per 5-3 il turco Soner Demirtas nella finale per il terzo posto e conquista così la medaglia di bronzo nella categoria 74 kg di Lotta libera. Il 30enne italo-cubano, dopo tre belle vittorie contro il georgiano Giorgi Sulava, il coreano Seungbong Lee e il serbo Hetik Cabolov, si è fermato solo in semifinale al cospetto del campione europeo in carica, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov, in un remake della finale degli Europei 2022. Immediato il riscatto di Chamizo, che sale per la quarta volta in carriera sul podio iridato: dopo i titoli di Las Vegas 2015 e Parigi 2017 e l’argento di Nur-Sultan 2019, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) FrankMarquez firma la prima medaglia dell’Italia aidi2022, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Il campione azzurro sconfigge per 5-3 il turco Soner Demirtas nella finale per il terzo posto ecosì la medaglia dinella categoria 74 kg dilibera. Il 30enne italo-cubano, dopo tre belle vittorie contro il georgiano Giorgi Sulava, il coreano Seungbong Lee e il serbo Hetik Cabolov, si è fermato solo in semifinale al cospetto del campione europeo in carica, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov, in un remake della finale degli Europei 2022. Immediato il riscatto di, che sale per la quarta volta in carriera sul podio: dopo i titoli di Las Vegas 2015 e Parigi 2017 e l’argento di Nur-Sultan 2019, ...

