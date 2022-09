Mondiali di ginnastica ritmica, storico oro per Sofia Raffaeli che dedica la medaglia alle Marche (Di sabato 17 settembre 2022) “Dedico questo titolo mondiale alle Marche, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, ma anche alle mie allenatrici, alla Federginnastica, alla polizia di Stato e alla mia famiglia. Speravo di vincere, ma non così tanto“. Con queste parole Sofia Raffaeli commenta la vittoria della medaglia d’oro nell’all around ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria. “Non sono soddisfatta, potevo fare molto, molto meglio: oggi non sono riuscita a fare le cose che posso e so fare, cercherò di migliorarmi ancora. Voglio sempre la perfezione e sono contenta solo quando so di avere fatto tutto”, ha aggiunto la campionessa azzurra dopo la premiazione. Raffaeli ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Dedico questo titolo mondiale, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, ma anchemienatrici, alla Feder, alla polizia di Stato e alla mia famiglia. Speravo di vincere, ma non così tanto“. Con queste parolecommenta la vittoria dellad’oro nell’all around aidiin Bulgaria. “Non sono soddisfatta, potevo fare molto, molto meglio: oggi non sono riuscita a fare le cose che posso e so fare, cercherò di migliorarmi ancora. Voglio sempre la perfezione e sono contenta solo quando so di avere fatto tutto”, ha aggiunto la campionessa azzurra dopo la premiazione.ha ...

