Mondiali ciclismo 2022, quando gareggia Filippo Ganna nella cronometro? A che ora parte, orario e diretta tv (Di sabato 17 settembre 2022) Grande attesa per la prova di Filippo Ganna nella cronometro maschile Elite dei Mondiali 2022 di ciclismo su strada, al via in queste ore a Wollongong (Australia). Il fuoriclasse azzurro e campione in carica infatti cercherà uno storico tris iridato consecutivo, che nelle prove contro il tempo finora è riuscito solo a Michael Rogers e Tony Martin. Ganna, che nelle prossime settimane cercherà anche l’assalto al record dell’ora, dovrà vedersela con avversari di primissimo ordine a partire da Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, entrambi davvero agguerriti. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire in tempo reale la prova dell’azzurro. ORARI, diretta TV E STREAMING – La cronometro maschile scatterà con la ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Grande attesa per la prova dimaschile Elite deidisu strada, al via in queste ore a Wollongong (Australia). Il fuoriclasse azzurro e campione in carica infatti cercherà uno storico tris iridato consecutivo, che nelle prove contro il tempo finora è riuscito solo a Michael Rogers e Tony Martin., che nelle prossime settimane cercherà anche l’assalto al record dell’ora, dovrà vedersela con avversari di primissimo ordine a partire da Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, entrambi davvero agguerriti. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire in tempo reale la prova dell’azzurro. ORARI,TV E STREAMING – Lamaschile scatterà con la ...

