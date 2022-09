MITS Academy : “Learning by doing” e laboratori (Di sabato 17 settembre 2022) “Learning by doing” e laboratori, così MITS Academy crea un ponte tra formazione e occupazione di qualità . «La forte crescita ed evoluzione verso la frontiera del 4.0 dell’industria manifatturiera, sta mettendo il comparto sempre più al centro dell’azione trainante non solo della regione, ma dell’intero Paese, producendo una buona parte della ricchezza che sostiene il welfare. In questo contesto il MITS Academy di Udine è certamente una delle colonne portanti del “manufacturing, della progettazione, della ricerca, offrendo strumenti all’avanguardia a partire dai moderni e tecnologicamente avanzati laboratori. Nei suoi undici anni di attività il MITS è diventato un positivo esempio di collaborazione con istituti, università, imprese ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 settembre 2022) “by” e, cosìcrea un ponte tra formazione e occupazione di qualità . «La forte crescita ed evoluzione verso la frontiera del 4.0 dell’industria manifatturiera, sta mettendo il comparto sempre più al centro dell’azione trainante non solo della regione, ma dell’intero Paese, producendo una buona parte della ricchezza che sostiene il welfare. In questo contesto ildi Udine è certamente una delle colonne portanti del “manufacturing, della progettazione, della ricerca, offrendo strumenti all’avanguardia a partire dai moderni e tecnologicamente avanzati. Nei suoi undici anni di attività ilè diventato un positivo esempio di collaborazione con istituti, università, imprese ...

