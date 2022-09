Milano, lite sul tram tra due giovani: poi l’accoltellamento. Arrestato 25enne per tentato omicidio – Video (Di sabato 17 settembre 2022) La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha Arrestato un cittadino egiziano di 25 anni gravemente indiziato del tentato omicidio di un 20enne algerino commesso lo scorso 3 giugno vicino alla Stazione Centrale di Milano. L’ algerino era stato ferito all’addome con un’arma da taglio nel corso della notte sembra dopo una lite a bordo di un tram in piazza IV Novembre. L’uomo era stato colpito, mentre il tram era in attesa di partire, da alcuni sconosciuti che erano fuggiti. Con sé aveva una tessera dell’opera San Francesco, che funge da mensa per i senza tetto, che ha reso possibile identificarlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, haun cittadino egiziano di 25 anni gravemente indiziato deldi un 20enne algerino commesso lo scorso 3 giugno vicino alla Stazione Centrale di. L’ algerino era stato ferito all’addome con un’arma da taglio nel corso della notte sembra dopo unaa bordo di unin piazza IV Novembre. L’uomo era stato colpito, mentre ilera in attesa di partire, da alcuni sconosciuti che erano fuggiti. Con sé aveva una tessera dell’opera San Francesco, che funge da mensa per i senza tetto, che ha reso possibile identificarlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

